Il comune di Bonorva ha ospitato la presentazione del nono e ultimo Atto aggiuntivo che chiude il ciclo di Programmazione territoriale gestito dell'assessorato della Programmazione e Bilancio guidato da Giuseppe Meloni, partito lo scorso agosto e che ha coinvolto metà dei Comuni dell'isola.

Il vicepresidente della Regione ha già dato appuntamento al prossimo ciclo: «Siamo pronti per la nuova Programmazione territoriale, facendo in modo che ci sia sempre questo sprint e lo stesso ascolto dei territori». Anche per l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma della Strategia “Pro Te - Dal Villanova al Meilogu: cultura, natura, identità” gli obiettivi perseguiti sono rigenerare i paesi, valorizzare la cultura e costruire nuove occasioni di crescita economica e sociale.

La Regione Sardegna destina 14,6 milioni di euro ai territori del Meilogu e del Villanova, per rafforzare i servizi locali, promuovere la sostenibilità energetica e in ambito turistico, migliorare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento. L’atto, in continuità con la strategia già avviata, prevede interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e di miglioramento dei servizi per il benessere della comunità. Si tratta di un percorso di programmazione condivisa che coinvolge i 18 Comuni delle Unioni del Meilogu e del Villanova: Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana, Villanova Monteleone.

«Questo atto aggiuntivo è un segnale concreto di attenzione verso i territori del Meilogu e del Villanova - ha dichiarato l’assessore Meloni -. Le risorse si tradurranno in azioni tangibili: spazi culturali rinnovati, centri polifunzionali, percorsi turistici integrati. Ogni progetto nasce da un bisogno reale: ridare vita ai paesi, creare lavoro e fermare l’emigrazione dei giovani. È il risultato di un lavoro di squadra costruito insieme ai sindaci e alle comunità, che dimostra come la programmazione territoriale possa essere uno strumento reale di sviluppo e fiducia».

La strategia “Pro Te - Dal Villanova al Meilogu: cultura, natura, identità” mette al centro identità, sostenibilità e partecipazione, con interventi che uniscono tradizione, servizi e una particolare attenzione alla promozione degli attrattori culturali inseriti nel Patrimonio Unesco. Le risorse, provenienti dal Programma Regionale Sardegna - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027, dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e da fondi regionali, sosterranno gli interventi individuati dalle Unioni di Comuni del Meilogu e del Villanova nell’ambito del percorso di programmazione territoriale coordinato dal Centro Regionale di Programmazione.

Tra le azioni strategiche figurano la rigenerazione dei centri storici e degli spazi pubblici, per restituire funzioni culturali, sociali e comunitarie ai paesi; valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, attraverso il potenziamento dei poli museali, delle aree archeologiche e dei percorsi turistico-identitari; sviluppo di servizi e infrastrutture locali, per migliorare la qualità della vita e la coesione tra i comuni del territorio, attraverso la riqualificazione di strutture sportive a vantaggio della popolazione più giovane e servizi socio-assistenziali.

