Sono pronti allo sciopero generale i vigili del fuoco che aderiscono al sindacato autonomo Conapo. In una nota a firma del segretario regionale per la Sardegna, Pietro Nurra, raccontano di “mancati pagamenti per le ore di straordinario rese dal personale operativo già da oltre un anno, ore lavorate dai vigili del fuoco al fine di garantire il dispositivo minimo di soccorso a seguito delle assenze dei colleghi ammalati di Covid, per il quale è stato disposto il richiamo in orario straordinario di personale in turno libero, squadre che hanno continuato durante la recente pandemia; a garantire e svolgere gli interventi di soccorso per le varie chiamate di aiuto della popolazione”.

A questo si aggiungono “le ore di straordinario lavorate e non ancora retribuite per il potenziamento in convenzione con la Regione Sardegna per la campagna antincendi della scorsa estate, volta a contenere gli incendi che aumentano e si sviluppano nel periodo estivo e che, oltre ad intaccare il nostro patrimonio boschivo, mettono a serio rischio negli incendi di interfaccia la salvaguardia di case, zone agricole e industriali”.

Una situazione che il sindacato definisce “inaccettabile e non più procrastinabile”, auspicando che venga risolta in tempi brevi: “Diversamente il delicato stato di tensione a cui stiamo assistendo non potrà che peggiorare, fino a sfociare nello stato di agitazione e sciopero dei lavoratori interessati”.

“È umiliante per tutti i lavoratori il comportamento che la nostra amministrazione Centrale sta riservando ai propri dipendenti - prosegue Nurra - La misura è ormai colma e il personale è pronto a manifestare il proprio disagio se non avranno seguito le remunerazioni per le ore lavorate e non ancora pagate da oltre un anno”.

(Unioneonline/s.s.)

