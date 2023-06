La Sardegna sta per entrare in una fornace. Sono attesi quattro giorni di caldo intenso, a partire da domani. Tanto che la protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature: il bollettino ha validità da mezzogiorno del 19 giugno fino alle 18 del 22.

«La situazione sinottica europea è caratterizzata dalla presenza di un sistema ciclonico sull’oceano Atlantico, la cui saccatura si estende sino alle coste dell’Europa occidentale», si legge nel bollettino diramato dal centro funzionale decentrato, «e da un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale. A partire dalla giornata di domani», quindi, «si prevede una graduale espansione del campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale. L’azione combinata di tali strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana sulla Sardegna».

Si prevedono temperature localmente molto elevate sulla Sardegna settentrionale e occidentale, «in ulteriore aumento il giorno seguente. Nelle giornate di mercoledì e giovedì, le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione».

Le massime, nell’arco del periodo, «potranno superare localmente i 40°».

Per le stesse giornate è stata diramata anche un’allerta gialla per il pericolo incendi: le aree interessate sono prima quelle occidentali, con un’estensione successiva alla Gallura settentrionale.

