Nuova giornata di fuoco in Sardegna. Sono 20 gli incendi divampati oggi nell’Isola, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Fra le varie segnalazioni, le fiamme sono divampate in agro del comune di Uta, in località Gora Acqua Frisca, interessando un campo coltivato ad uliveto. A coordinare le operazioni di spegnimento il personale della Stazione forestale unitamente al personale del Corpo Forestale a bordo dell'elicottero proveniente da Pula. Presenti sul posto anche i volontari di Assemini e i barracelli di Uta.

Incendio anche in agro di Mamoiada, dove il personale del corpo forestale è stato impegnato nel coordinamento e spegnimento di un incendio di un'area agricola, con le fiamme divampate vicino al paese. In volo anche un elicottero regionale proveniente da Farcana (Nuoro).

Imponente rogo anche in agro di San Giovanni Suergiu, in località Is Urigus, dove il personale del corpo forestale della Stazione di Sant'Antioco e Carbonia sta coordinando le operazioni di spegnimento. Sul posto sono arrivati tre elicotteri regionali provenienti da Villasalto, Pula e Lanusei ed è stato richiesto il concorso aereo di due canadair. Per contenere il propagarsi delle fiamme che stanno minacciando l'abitato si è reso necessario l'intervento di numerose squadre di volontari provenienti da tutto il Sulcis. Precauzionalmente sono state fatte evacuare un centinaio di persone.

