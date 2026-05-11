Sardegna, la fuga dei medici di base: 70 domande per 496 postiFlop del bando, gli incentivi per le sedi disagiate non sono bastati. Fimmg: «Proclamato lo stato d’agitazione, servono nuovi modelli organizzativi». Allarme per le case di comunità
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Flop del bando per la medicina generale, gli incentivi per le “sedi disagiate” non hanno funzionato.
Per 496 posti complessivi da coprire, le domande sono state 70, la maggior parte per Cagliari e Sassari. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale proclama lo stato d’agitazione: «Servono nuovi modelli organizzativi».
Intanto, cresce l’allarme per la nuova apertura di case e ospedali di comunità, prevista entro giugno. «Chi ci andrà a lavorare? – chiedono i sindacati – Mancano personale e organizzazione».
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