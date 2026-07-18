Oltre 45 gradi (45,1 per la precisione) a Orani, e 42,4 a Ottana, dove la macchina regionale antincendi sta cercando di avere la meglio su un vasto incendio che ha raggiunto la zona industriale.

Il Nuorese e, in generale, l'interno della Sardegna, si conferma tra le zone più roventi d'Italia, in questi giorni da bollino rosso. I dati sono stati diffusi alle 17 dalla rete delle stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente.

Non mancano punte sopra i 40 gradi nell'Oristanese, in Gallura e nel Sulcis. Sono 19 le centraline dell’Arpas che hanno segnalato massime oltre i 40 gradi, anche in una zona montana come Dorgali la temperatura ha raggiunto quota 40,1. La massima più bassa è a Santa Teresa Gallura, 30,6.

Il grande caldo, insomma, continua a colpire la Sardegna. Anche di notte, dove quasi ovunque si registra un clima tropicale con temperature che – salvo alcune località – non scendono mai al di sotto dei 20 gradi.

(Unioneonline)

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