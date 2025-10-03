i dati
03 ottobre 2025 alle 07:56
Sardegna, allarme gioco d’azzardo: «C’è chi cerca i gratta e vinci nella spazzatura»Preoccupanti i dati regionali: giocate per quasi 420 milioni di euro, 1.031 pro capite
Gioco d’azzardo: è allarme rosso a Cagliari e in tutta la Sardegna. La “febbre” dilaga e – raccontano alcuni titolari di ricevitorie – «c’è addirittura chi cerca i gratta e vinci nella spazzatura».
I numeri del fenomeno parlano chiaro: in Sardegna il totale giocate sfiora i 420 milioni di euro, per una spesa pro capite di 1.031 euro.
