Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi post diploma che offrono percorsi di studi di alta formazione tecnica, fortemente orientati alle esigenze del mercato del lavoro. In Sardegna sono ben 39 i soci che aderiscono All'ITS Academy Taggs tra mondo accademico, imprese e istituzioni locali, con l'obiettivo di formare figure professionali altamente qualificate in settori strategici per lo sviluppo dei territori.

Questa mattina a Sassari, nel salone di Villa Mimosa, sono state presentate le attività e i percorsi formativi che caratterizzeranno le azioni dal 2025 al 2027. Saranno 13 i percorsi formativi con ben 5 sedi operative: Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano ed Elmas. Un bilancio in costante crescita destinato a registrare un incremento di nuovi percorsi formativi e l’ampliamento della rete attraverso nuove sedi ed una serie di nuove disponibilità di risorse.

Tutto questo si tradurrà in maggiori risorse per borse di studio e viaggi di formazione, per esperienze in aziende in realtà imprenditoriali di rilievo e per nuovi spazi innovativi dedicati alla formazione ed ai laboratori.

«Mettiamo al centro della nostra azione il corsista e il futuro dei tecnici specializzati attraverso risorse destinate all’accompagnamento di tutto il percorso biennale», ha tenuto a sottolineare nel corso della sua relazione il direttore dell’Its Academy Tagss, Ottavio Sanna. «Le nostre azioni hanno queste finalità, che nascono dalle esigenze delle imprese alla ricerca di personale sempre più qualificato. Al tempo stesso puntiamo a rappresentare un vero e proprio fulcro della formazione per la filiera dell’agroalimentare nell’Isola, per un sistema formativo che comunque dimostra di avere ampi margini di crescita».

