Una manovra da oltre 11 miliardi, di cui 4,3 miliardi “blindati” per la sanità.

È la cifra totale prevista dalla Legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale e che prevede anche l'aumento del Fondo unico per le autonomie locali che passa da 573 a 673 milioni circa.

Di seguito le principali misure contenute nel provvedimento.

SANITÀ – Le risorse destinate alla Sanità ammontano a circa 4,3 miliardi di euro e comprendono anche 100 milioni per l'adeguamento dal fondo sanitario nazionale. Gli stanziamenti più consistenti arrivano al Fondo per la non autosufficienza, inizialmente previsti 866,97 milioni nel triennio. Con questi finanziamenti verranno sostenuti programmi come Ritornare a casa Plus e i piani della legge 162 del '98. Sul fronte territorio e liste d'attesa ci sono 5,5 milioni di euro per il potenziamento di Pua (Punti unici di accesso) e Uvt (Unità di valutazione), per la salute mentale 3 milioni di euro per l'adeguamento delle tariffe alle strutture psichiatriche residenziali accreditate. E poi l'eccellenza e i trapianti con 324mila euro per il Centro trapianti del Businco (terapie Car-T e talassemia).

TRASPORTI E URBANISTICA - Tra gli stanziamenti più importanti ci sono anche 900 milioni destinati ai trasporti, mentre per quanto riguarda urbanistica ed enti locali, oltre all'incremento del fondo, la Manovra mette a disposizione 30,83 milioni di euro per l'esercizio delle funzioni e la riforma territoriale delle Province e Città Metropolitane.

ET - L'Einstein Telescope è presente nella Manovra con 1,5 milioni di euro per il recupero di abitazioni nei centri storici e 2 milioni per la rigenerazione urbana nell'area del progetto.

SCUOLA E SPORT – Per l'edilizia scolastica sono stati stanziati 3,64 milioni di euro per la riqualificazione straordinaria e 2 milioni per interventi d'urgenza e messa in sicurezza. Per l’ambito sport sono previsti 5,3 milioni di euro per le società dilettantistiche e quelle di Lega Pro.

LAVORO - Ancora, per il Lavoro ci sono stanziamenti importanti per i cantieri comunali (11,2 mln) e per la sicurezza e il contrasto alle morti bianche, il cosiddetto Patto di Buggerru, con 5 milioni.

INFRASTRUTTURE E DIGITALE – Sulle infrastrutture la Manovra prevede 6 milioni di euro che andranno alle manutenzioni delle reti idriche locali non gestite da Abbanoa. Risorse sono state collocate anche sul fronte innovazione e digitalizzazione, con 2 milioni di euro per l'interconnessione tra la rete telematica regionale e la rete nazionale a banda larga Garr-T.

MALTEMPO – Per i ristori dopo i danni causati dal passaggio sull’Isola del Ciclone Harry sono stati infine previsti 10 milioni di euro.

(Unioneonline/l.f.)

