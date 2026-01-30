Dopo lo stop di fine anno, nel 2026 prende il via la quarta edizione dei corsi di cucina dell’associazione di promozione sociale Pianeta Persona, nella sede di via Adamello, nel quartiere cagliaritano di Sant’Avendrace. L’appuntamento, che cadrà sempre di venerdì a partire da oggi, si rinnova e conferma il ruolo dell’associazionismo come spazio di incontro, formazione e partecipazione attiva, capace di creare una comunità attorno al cibo e alla cultura.

L’iniziativa, curata dallo chef Patrizio Perra in collaborazione con l’associazione, giunge al quarto anno di programmazione dopo i tre cicli di lezioni e laboratori che hanno attraversato: la cucina tradizionale, le cucine “altre”, l’arte bianca, le fermentazioni e le esperienze gastronomiche internazionali. Cinque moduli tematici accompagneranno i partecipanti tra territori e paesaggi dell’Isola, approfondendo aspetti spesso nascosti della tradizione gastronomica sarda e puntando alla valorizzazione dei prodotti e dei produttori.

«È per me, come sempre, un’enorme occasione rientrare nella cucina di Pianeta Persona e ritrovarmi piacevolmente immerso nello scambio proficuo tra le persone. È un lavoro di divulgazione che crea legami oltre alla semplice enunciazione di tecniche di cucina, quindi un appuntamento che rimanda al concetto di casa, famiglia e convivialità, al quale è difficile rinunciare», ha sottolineato lo chef Patrizio Perra.



