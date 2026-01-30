Ancora maltempo in Sardegna, in particolare nel settore meridionale dell’Isola: Cagliari, Campidano e Sulcis.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta che riguarda l’intera giornata di domani, sabato 31 gennaio, quando sull’Isola si abbatteranno piogge e temporali.

L’avviso è di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu codice giallo per rischio idraulico, rischio idrogeologico e temporali.

Scendendo a sud, su Iglesiente e Campidano, l’allerta è gialla per rischio idraulico e temporali, arancione per rischio idrogeologico.

Il nord Sardegna – le aree di allerta Gallura e Logudoro – sarà risparmiato da questa nuova ondata di maltempo, secondo le previsioni.

