Sanità sarda ancora al centro dell’attenzione. Continuano le polemiche sulla legge di riforma all'esame del Consiglio Regionale.

L'opposizione parla di Giunta sfiduciata dalla maggioranza che però, almeno ufficialmente, nega frizioni dopo che per tre volte è mancato il numero legale per l'assenza in aula di esponenti del Campo Largo. Lettura politica differente: «È un chiaro messaggio alla Todde» - secondo la minoranza. «Nessun messaggio ma solo un episodio», replica la maggioranza.

Intanto, proseguono anche le proteste: di nuovo in piazza i 26 operatori socio sanitari operativi nella Asl di Cagliari durante la pandemia, ma che oggi si trovano privati della possibilità di un impiego stabile. Stamattina una delegazione guidata da Gianfranco Angioni dell’Usb ha organizzato un sit in proprio sotto il palazzo del Consiglio regionale. Il presidio resterà permanente sino a quando - ha precisato il sindacalista - i lavoratori non otterranno risposte.

Stefano Fioretti – Roberto Murgia

© Riproduzione riservata