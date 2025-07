Altri 15 incendi oggi hanno mandato in cenere ettari ed ettari di terreni in Sardegna. Tre quelli più vasti, in cui si è reso necessario l’invio dei mezzi aerei del Corpo Forestale.

Il più grosso, ancora in corso nel tardo pomeriggio, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, dove sono intervenuti due Canadair, il Superpuma e un elicottero partito dalla base di Limbara. Sono andati già in cenere, secondo una stima provvisoria, 50 ettari di bosco e macchia mediterranea, sul posto due squadre di Forestas di Padru e Loiri Porto San Paolo, una squadra di volontari di Olbia e una squadra dei barracelli di Olbia.

Concluse invece le operazioni di spegnimento a Ortacesus, località Bau Sueddi, dove sono intervenuti due elicotteri partiti dalle basi di Villasalto e San Cosimo. In fiamme alcunni ettari di seminativi, aree agricole e incolti. Sul posto anche due squadre di volontari, una di Forestas e una di Vigili del fuoco.

Un elicottero decollato dalla base di Anela è intervenuto invece in agro di Tula, località Badde de Furru, dove sono andati in fiamme pascoli nudi e terreni incolti. Il mezzo aereo ha concluso le operazioni, si prosegue con la bonifica a terra con una squadra di Forestas e una dei barracelli di Oschiri.

