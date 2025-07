Un uomo d’affari con cittadinanza iraniana e doppio passaporto (iraniano e olandese) è stato prelevato nel cuore della notte dalle forze dell’ordine in uno stazzo in Costa Smeralda, dove stava trascorrendo le vacanze. Il blitz è stato completato intorno alle 3 di oggi, l’uomo sarebbe stato trasferito in carcere.

La moglie, disperata, avrebbe chiamato diversi avvocati all’estero che si sono già messi in contatto con legali in Italia. Stando al poco che emerge dagli uffici giudiziari ci sarebbe una richiesta di estradizione alle autorità italiane da parte dei magistrati del sanguinario regime iraniano degli ayatollah. Si parla di una richiesta partita dalla procura speciale della città di Bandar Abbas.

La Corte d’Appello di Sassari, alla quale spetta la decisione sulla estradizione, sarebbe stata già investita del caso. Il regime iraniano accusa spesso dissidenti politici di reati comuni o non meglio specificate “condotte antirivoluzionarie” per condannarli a morte.

