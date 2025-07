Due tentativi di nidificazione delle tartarughe Caretta caretta sul litorale di Castiadas in questi giorni. Lo ha reso noto lo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara: «Il 30 giugno nella spiaggia di Sant’Elmo – chiariscono in una nota gli esperti - è stato accertato un tentativo di nidificazione da parte di una tartaruga marina. Le tracce sono state notate da una famiglia in spiaggia. Purtroppo, dopo aver scavato circa venti centimetri nella sabbia, la tartaruga ha incontrato uno strato di roccia che le ha impedito di creare il nido per la deposizione».

Un’altra segnalazione il 3 luglio, dalla spiaggia di Cala Sinzias, sempre a Castiadas. I biologi dell’Area Marina sono intervenuti subito ma non sono stati trovati segni che confermassero l’effettiva nidificazione.

Gli esperti invitano dunque i bagnanti a segnalare immediatamente qualsiasi traccia o avvistamento: aspettare troppo a lungo potrebbe rendere impossibile confermare l’avvenuta deposizione.

«È possibile – conclude lo staff dell’Area Marina - avvistare tartarughe durante le ore serali o notturne mentre cercano un luogo adatto per deporre le uova».

I numeri da chiamare sono il 1515 (Corpo Forestale) o la Capitaneria di Porto (1530).

© Riproduzione riservata