"Lo sport non si improvvisa, ma si costruisce insieme”. E insieme, al centro sportivo di Sertinu, si è costruito tanto, anche con la quinta edizione del Torneo “Il Caravaggio” di calcio, riservato alla categoria Pulcini, con lo slogan "sport, passione e futuro". Si tratta di una manifestazione organizzata, come sempre, dall’Asd New Team Macomer. Una manifestazione partecipatissima che ha fatto incontrare i bambini di 9, 10 e 11 anni, provenienti da diverse realtà del territorio. Una manifestazione che conferma, ancora una volta, che il calcio giovanile, vissuto con passione e correttezza, diventa uno spettacolo autentico. La finalissima ha visto trionfare i "Leoni del Marghine", squadra del vivaio dell’Asd Silanus Calcio, che ha mostrato grande coesione, tecnica e spirito di gruppo. Tra loro, l’undicenne Moreno Loi (classe 2014) si è distinto come vero trascinatore. Insieme a lui Abel Cossu, Francesco Fenu, Gioele Floris, Nicola Mamel, Nicolò Oggianu e Cosimo Virde. Ragazzi che si sono resi protagonisti di una prestazione corale impeccabile. Al secondo posto si sono classivicati i "7Kings", una formazione del territorio, guaidata dallunidicenne Francesco Locci (2014), capocannoniere del torneo. In campo anche Kneght Elliott, Davide Marredda (2016), Leonardo Porcu, Andrea Porru e Alessandro Serra, che hanno regalato grandi emozioni. Al terzo posto la "Letzgoski", di Macomer, con Diego Bonu, Lorenzo Costa, Ivan Cubeddu, Mathias Lievore (2016), e Alan e Claudio Mura (entrambi del 2014). Sono stati quindi consegnati anche i premi individuali, assegnati a Lorenzo Muscau (2016), che è stato eletto miglior portiere del torneo per le sue straordinarie parate. Tra i migliori giocatori del torneo sono stati premiati Davide Marredda, Mathias Lievore e Moreno Loi, che hanno dimostrato qualità tecniche e carattere nonostante la giovane età. A premiare i giovani cmpioni sono stati gli ospiti d'onore, il prepratore dei portieri della Figc, Luca Dechiccu, pr il settore giovanile e dilettanti, Mauro Morittu, allenatore del settore giovanile dell’ASd Macomer Calcio e Patrizio Loi, presidente dell’ASd Silanus Calcio.“Anche quest’anno si è concluso con successo il Torneo Il Caravaggio- dice Paolo Cappai- edizioni che rappresentano un progetto sportivo, educativo e sociale che portiamo avanti con grande determinazione.Dietro ci sono ore di impegno. Siamo coinvinti di aver raggiunto tanta qualità e vivere bene lo sport, con passione vera, presenza costante e il desiderio di offrire qualcosa di serio, curato e professionale. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono e che credono nel nostro lavoro, quali i bambini, le loro famiglie, i tecnici, gli arbitri, i volontari. Il mio impegno continua già dai prossimi giorni, con il via al Trofeo Città di Macomer, poi il torneo per Esordienti e Giovanissimi e infine il Torneo Over 40. Lo sport non si improvvisa. Lo sport si costruisce. Insieme.”

© Riproduzione riservata