Sanità, caos in maggioranza. Opposizione all’attacco: «Todde spieghi cosa sta succedendo»I dissidi tra Pd e governatrice sulle nomine nelle Asl fanno slittare le mozioni sul 41 bis
Il caos in maggioranza legato alle nomine nelle Asl fa slittare l’esame in Consiglio delle mozioni sul 41 bis.
L’Aula era convocata alle 10.30, ma i lavori sono stati subito interrotti per la richiesta del capogruppo di FdI Paolo Truzzu di cambiare l’ordine del giorno, mettendo come primo punto la sanità: «Siamo preoccupati per le dichiarazioni del Pd, quando si parla di delibere illegittime e soggetti responsabili, vuol dire che c’è qualcuno irresponsabile, per questo chiediamo alla presidente che ci spieghi cosa è successo, considerate le delibere di nomina dei dg delle Asl di Cagliari e Olbia in spregio di sentenze del Tar e della Corte Costituzionale».
Durante l’interruzione si è riunita una conferenza dei capigruppo: il M5S ha chiarito subito subito l’intenzione di andare avanti con le mozioni, il Pd ha annunciato una riunione del gruppo. Al termine ha parlato il capogruppo Dem Roberto Deriu: «Siamo contrari alla proposta di FdI di trattare i temi sanitari in modo estemporaneo durante una seduta convocata per ben altro. Vogliamo invece proseguire la nostra azione in modo diffuso e capillare per una riapertura della discussione sui temi sanitari. Come annunciato dal nostro segretario Silvio Lai, coinvolgeremo tutti i nostri organismi territoriali e centrali perché sulla sanità il Pd ha molto da dire».
I lavori dell'Aula sono ripresi poco fa per l'esame delle mozioni sul 41 bis.