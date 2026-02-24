Il caos in maggioranza legato alle nomine nelle Asl fa slittare l’esame in Consiglio delle mozioni sul 41 bis.

L’Aula era convocata alle 10.30, ma i lavori sono stati subito interrotti per la richiesta del capogruppo di FdI Paolo Truzzu di cambiare l’ordine del giorno, mettendo come primo punto la sanità: «Siamo preoccupati per le dichiarazioni del Pd, quando si parla di delibere illegittime e soggetti responsabili, vuol dire che c’è qualcuno irresponsabile, per questo chiediamo alla presidente che ci spieghi cosa è successo, considerate le delibere di nomina dei dg delle Asl di Cagliari e Olbia in spregio di sentenze del Tar e della Corte Costituzionale».

Durante l’interruzione si è riunita una conferenza dei capigruppo: il M5S ha chiarito subito subito l’intenzione di andare avanti con le mozioni, il Pd ha annunciato una riunione del gruppo. Al termine ha parlato il capogruppo Dem Roberto Deriu: «Siamo contrari alla proposta di FdI di trattare i temi sanitari in modo estemporaneo durante una seduta convocata per ben altro. Vogliamo invece proseguire la nostra azione in modo diffuso e capillare per una riapertura della discussione sui temi sanitari. Come annunciato dal nostro segretario Silvio Lai, coinvolgeremo tutti i nostri organismi territoriali e centrali perché sulla sanità il Pd ha molto da dire».

I lavori dell'Aula sono ripresi poco fa per l'esame delle mozioni sul 41 bis.

© Riproduzione riservata