cagliari
24 febbraio 2026 alle 12:05
Il Consiglio regionale illuminato con i colori della bandiera dell’UcrainaLa decisione del presidente Comandini nel quarto anniversario dell’invasione russa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella serata di oggi, martedì 24 febbraio, il Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari sarà illuminato con i colori azzurro e giallo della bandiera dell'Ucraina.
Lo ha deciso il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Si tratta, viene spiegato, di «un gesto simbolico in occasione del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia».
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata