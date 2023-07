Un evento eccezionale per il territorio gallurese, questa notte, nella spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro. Un esemplare di Caretta caretta ha scelto il bellissimo arenile teodorino per deporre le uova, per la Sardegna si tratta del quinto nido.

A darne notizia la Amp Tavolara Punta Coda Cavallo. Il ritrovamento all’una di questa notte quando un persona ha allertato la Cp di Olbia che a sua volta ha contattato il Corpo Forestale e, infine, i biologi dell’Area marina protetta che grazie alle indicazioni hanno trovato il nido, come da protocollo, tempestivamente delimitato e messo in sicurezza.

L’intervento, sottolinea la Amp, ha visto la Rete regionale per la Fauna marina in difficoltà, di cui l’Ente fa parte insieme a Capitaneria e Forestale, funzionare alla perfezione. La stessa Rete presidierà il nido per tutta la giornata.

