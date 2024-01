Sono dieci le rotte che Ryanair consegna ad Olbia nel suo primo “atterraggio” gallurese. La compagnia irlandese arriva per la prima volta nella sua storia al Costa Smeralda, e presenta la stagione estiva con tre collegamenti nazionali e sette internazionali.

Lo ha fatto nella cattedrale campestre di Nostra Signora di Castro, a Oschiri, con la voce del chief commercial officer Jason McGuinness: «Offriremo al nord Sardegna oltre 230 voli settimanali su 33 rotte, trasportando 1,2 milioni di passeggeri», spiega prima di tornare sulla solita "battaglia” della compagnia, «senza quella odiosa tassa addizionale comunale di 6,50 euro per passeggero, la compagnia è pronta a investire e arrivare a 2 milioni di passeggeri».

Le tre rotte nazionali saranno quelle per Bergamo, Trieste (che torna nell’Isola dopo il “taglio” cagliaritano) e Bologna, mentre quelle estere saranno per Dublino, Londra, Parigi, Bruxelles, Cracovia, Vienna e Copenaghen, per un totale di sessanta voli settimanali: «Le tratte attivate», commenta il responsabile delle rotte dell’aeroporto di Olbia Mario Garau, «sono articolate in maniera perfetta rispetto al traffico del nostro aeroporto e della nostra destinazione».

E per un Costa Smeralda che conosce la sua trentanovesima compagnia, c’è un Alghero Fertilia che cresce, con l’aggiunta di Francoforte alle 22 rotte (confermate) dell’anno scorso, e una crescita della frequenza dei voli del 12%.

