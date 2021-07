Prosegue la battaglia per domare del tutto i focolai ancora attivi nella zona del Montiferru.

Le squadre anti-incendi stanno continuando a operare nel territorio tra Cuglieri, Scano Montiferro e Santu Lussurgiu, dove nelle ultime ore è anche entrato in azione un elicottero.

Sempre nella giornata di sabato, mezzi aerei in azione anche a Quartucciu, vicino a Sant'Isidoro, e a Bitti, dove è ripartito un rogo divampato giovedì scorso.

L’allerta resta alta: la Protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo bollettino di pericolo per i possibili roghi per la giornata di domenica 1 agosto: codice arancione - attenzione rinforzata - in quasi tutto il centro-sud dell'Isola, Oristanense compreso, e anche in Gallura.

