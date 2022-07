Un’altra giornata di super lavoro per le squadre anti-incendio della Sardegna.

Nelle ultime ore sono stati 25 i roghi divampati in altrettante località dell’Isola e in due zone l’entità delle fiamme ha costretto il Corpo forestale a chiedere l’intervento degli elicotteri della flotta regionale per dar manforte alle operazioni di spegnimento via terra.

Mezzi aerei in azione dunque ad Assemini, in località Riu Sa Nuxedda, dove il fuoco ha aggredito alcune aree agricole e dove oltre ai forestali sono anche intervenute diverse squadre di protezione civile.

Elicottero in volo anche a Furtei, in appoggio a forestale, barracelli, vigili del fuoco e personale Forestas, per domare un rogo che ha percorso 3 ettari di territorio.

(Unioneonline/l.f.)

