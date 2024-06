«La presidente Todde si schiarisca le idee e poi ci faccia sapere quale posizione definitiva intende prendere sull'eolico e soprattutto quali sono le istanze che avrebbe presentato al governo nazionale, illustrandole, documenti alla mano, all'intero Consiglio regionale».

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Paolo Truzzu interviene sul tema delle rinnovabili dopo le dichiarazioni della presidente della Regione Alessandra Todde.

Per l'ex sindaco di Cagliari la governatrice «fortemente ispirata dalla campagna elettorale in corso, ha messo in moto una strategia mediatica per tacitare le proteste e i dubbi dei cittadini che sono preoccupati dall'assalto delle pale eoliche. Prima annuncia in pompa magna l'approvazione in Giunta del 'Dl Salvasardegna' per la moratoria, peraltro inutile poi la manovra attendista della maggioranza in Commissione consiliare».

Quindi, dopo un annuncio «ricco di entusiasmo sulla "proficua collaborazione” col ministro Pichetto Fratin, sono arrivate le accuse strampalate di “tradimento”».

Secondo Truzzu, «un modo, vano, per far dimenticare che l'attuale incerta situazione è frutto del "Decreto Draghi-Todde” di due anni fa, che oggi sta concretamente dispiegando i suoi frutti con centinaia di richieste per installare impianti ovunque».

La posizione di Fratelli d’Italia «è sempre la stessa e ha come obiettivo la difesa degli interessi della Sardegna e dei sardi contro la speculazione ai danni del nostro territorio», ricorda Truzzu.

