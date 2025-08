Finanziamenti per oltre due milioni di euro per la realizzazione di tre progetti di rigenerazione urbana a Maracalagonis. I contributi sono stati inseriti nella linea d’azione del piano strategico della Città metropolitana con fondi regionali e statali.

Previsti 750mila euro per lavori di completamento del Rio Cortis nel tratto di via Roma e per l’inizio lavori nel tratto tra da via Cagliari verso via Ciusa; un milione e 100mila euri per il Centro sanitario polifunzionale e per ampliamento dell’ospizio e 223mila euro per un edificio adibito a chiosco bar e ristorazione fruibile tutto l’anno. Le opere dovranno essere realizzate entro il 2026.

