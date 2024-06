La moratoria della Giunta Todde sulle rinnovabili arriva in consiglio regionale. Il provvedimento sarà analizzato dall’aula domani e i comitati che si oppongono all’assalto eolico hanno annunciato una nuova mobilitazione.

Il coordinamento si è riunito ieri e ha deciso di organizzare un sit-in sotto il palazzo del Consiglio, in concomitanza con la seduta, per ribadire il proprio no ai piani di speculazione che riguardano eolico e fotovoltaico e per manifestare la propria perplessità nei confronti del disegno di legge, che considerano inefficace per risolvere il problema alla radice.

Intanto, c’è allarme nel Nuorese per un nuovo progetto – che prevederebbe anche una serie di espropri di terreni – per l’installazione di pale eoliche che secondo l’Istituto Nazionale di fisica nucleare potrebbe avere un effetto «devastante» sul progetto dell’Einstein Telescope a Sos Enattos.

Gli articoli completi di Roberto Murgia ed Enrico Fresu su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata