Blitz antidroga a Orgosolo. Scoperta una piantagione di canapa illegale: sequestrate mille e 500 piante. Stamattina i carabinieri della squadriglia di Pratobello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 57enne di Orgosolo, presunto responsabile della coltivazione illecita di una vasta piantagione di canapa.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un’indagine più ampia finalizzata al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio barbaricino. I militari avevano precedentemente individuato nelle campagne di Orgosolo una coltivazione di canapa molto grande e totalmente priva della cartellonistica identificativa prescritta dalla normativa vigente per le colture legali.

Per individuare il responsabile, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione nella zona fino alle prime luci dell'alba del 5 agosto, quando il sospettato è entrato nella piantagione. Dopo l'alt da parte dei militari, l'uomo ha tentato una rocambolesca fuga tra la fitta vegetazione, ma è stato catturato dopo un breve inseguimento.

I successivi accertamenti hanno permesso di quantificare l'entità della coltivazione illecita: circa mille e cinquecento piante di canapa in diversi stadi di maturazione, molte delle quali già con evidenti infiorescenze.

Le analisi di laboratorio, tempestivamente eseguite dal Ris di Cagliari, hanno confermato la natura drogante della sostanza, rilevando un principio attivo (Thc) ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il responsabile sono scattati i domiciliari, mentre l'intera piantagione, posta sotto sequestro, verrà distrutta al termine della campionatura, garantendo un presidio fisso nell'area fino alla conclusione delle operazioni.

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