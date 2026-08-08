Buche, asfalto abraso e un tombino che affiora pericolosamente sul manto stradale che compromette la sicurezza stradale. Sono le criticità denunciate da alcuni residenti di S'Archittu per una situazione che si trascina da diversi mesi. Il tombino che non è mai stato sistemato è in via dell'Alisso, strada interna della borgata che si innesta lungo l'arteria principale: la statale 292.

Ha provocato il disappunto degli abitanti: «non è possibile tenere le strade interne della borgata in questa condizione di degrado - sbotta Ovidio Serra residente nella borgata marina - quel tombino è pericoloso per chi circola in macchina e a piedi, lo abbiamo segnalato già diversi mesi fa e ancora non è stato fatto niente».

La condizione non è migliore nelle altre strade interne dove altre buche e asfalto sconnesso mettono a repentaglio la circolazione veicolare. «Criticità comunicate da tanto tempo al Comune, ma non è cambiato nulla», chiude Serra.

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