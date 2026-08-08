Far rivivere il centro storico e portare la gente nel cuore del paese, rilanciando le attività produttive. È questa la finalità delle notti bianche sangavinesi e in particolare della prossima “movida sangavinese”, che si svolgerà il 27 agosto dalle 20 in poi in via Roma, nelle strade e piazze vicine. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta e organizzata dall’associazione ‘Skizzo’ (in particolare sotto la regia delle volontarie Silvia Altea, Barbara Camedda e Giulia Serra) e che ha l’obiettivo di invitare la gente a uscire e a investire in un paese come San Gavino, che decenni fa poteva vantare un settore del commercio molto più fiorente.

Gli imprenditori locali vogliono lanciare una sfida alla media e alla grande distribuzione e riportare le persone nel centro della cittadina come rimarca l’assessore alle attività produttive Simone Angei: «Come amministrazione ringraziamo tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione "Sun San Gavino”: dall’associazione Skizzo, che ne ha curato l’organizzazione, ai commercianti che hanno animato la via Roma. Un ringraziamento anche a tutte le associazioni culturali e sportive che, anche insieme alla nostra consulta giovanile, nelle scorse settimane e ancora oggi animano le notti con eventi e tornei, dal calcio alla pallavolo.



Il prossimo appuntamento è con la festa patronale, frutto del grande lavoro di squadra del comitato Santa Chiara e, il 27 agosto, con la seconda delle serate della manifestazione Sun Gavino. A seguire, la piazza Marconi continuerà ad essere animata con il “Campidano Street Basket”».

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