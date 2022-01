Nuovo record di contagi giornalieri di Covid in Sardegna, che per la prima volta da inizio pandemia superano quota duemila. Si registrano anche quattro nuove vittime e un consistente aumento del numero delle persone ricoverate in area medica.

Il tasso di positività, con oltre 23mila tamponi effettuati, si attesta all’8,5%.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalla Regione mercoledì 19 gennaio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 2023 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4881 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23784 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 261 (ovvero 26 in più di ieri).

21722 sono i casi di isolamento domiciliare (965 in più di ieri).

Si registrano 4 decessi: due uomini di 77 e 88 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e di Sassari, e due donne di 81 e 88 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata