Il Psd’Az all’attacco della giunta Todde sulla Sanità regionale.

«La costruzione di nuovi ospedali annunciata da Alessandra Todde – si legge in una nota del dirigente sardista Nanni Lancioni, già componente della Commissione Sanità nella passata legislatura - era parte del programma di governo del Presidente Solinas, che ne fece una grande battaglia politica e lasciò una delibera che approvava gli studi di fattibilità con una copertura finanziaria iniziale di ben 800 milioni di euro con una previsione di incremento fino a 1,5 miliardi. Il campo largo e il M5S in particolare si scagliarono contro aggredendo questa lodevole iniziativa, sostenendo che non servivano nuovi ospedali. Tanto che il primo atto politico della Presidente Todde e della sua giunta nel 2024 fu la revoca della deliberazione della Giunta Solinas».

«Ora - prosegue l'esponente dei quattromori - ci sarebbe da chiedersi con quale faccia dopo aver perso oltre due anni questa Presidente possa in modo lunare riproporre plagiandola l'iniziativa dei nuovi ospedali. Senza neppure ammettere l'errore di valutazione fatto a suo tempo solo pur di andare contro il Presidente Solinas. Ma l'interrogativo vero, ciò per cui la Todde deve spiegazioni ai sardi e non solo è come in questi anni abbia utilizzato le risorse liberate dall'annullamento di quella delibera: dove sono finiti gli 800 milioni? Perché la stessa Presidente ha detto che è in attesa di una convenzione per 420 milioni con lo stato per rifinanziare un progetto di nuove costruzioni».

«Insomma - conclude Lancioni - questa Presidente è in evidente stato confusionale e non fa che contraddire se stessa: attaccava Solinas per un presunto poltronificio ed oggi si scopre che proprio lei ha più che raddoppiato le spese per consulenze; ha perseguitato l'ex presidente sulla legittimità di qualsiasi nomina facesse ma le sue vengono continuamente dichiarate illegittime (come nel cado dei commissari ASL ) o annullate (come per l'Amministratore di Forestas). Adesso, dopo aver detto che i nuovi ospedali non servivano, che 800 milioni erano insufficienti e che non erano coerenti con la rete ospedaliera, dopo oltre due anni annuncia come se niente fosse che costruirà nuovi ospedali e lo farà con 420 milioni, che nemmeno ha ancora. Complimenti per la coerenza...».

(Unioneonline)

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