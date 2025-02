Maschere tradizionali, gruppi ispirati ai cartoni animati e ai fumetti, giochi, zeppole e un fiume di coriandoli per colorare il paese: la Pro loco in collaborazione con Maskareddas Gomajoresas e con il Comune organizza il Carnevale Guamaggiorese 2025. Appuntamento da non perdere quello in programma sabato 22 febbraio, quando a partire dalle 14.30 le strade del piccolo centro della Trexenta si vestiranno a festa con la sfilata dei gruppi in maschera in rappresentanza di diversi paesi non solo della Trexenta.

Il corteo prenderà il via da Piazza Mater Dei, per attraversare l’intero centro abitato con la partecipazione dei carri Alice in Goimajorland di Guamaggiore, Inside Out di Ortacesus, Arcobaleminis e le sue farfalle di Soleminis, Sbronzetos Park di Barumini, Braccio di Ferro di San Sperate e Sonic di Villanofranca. La festa proseguirà in Piazza di Chiesa con la zeppolata per tutti i partecipanti che potranno anche gustare un buon bicchiere di vino.

«Siamo al lavoro per promuovere uno spettacolo in grado di mantenere lo spirito della festa più divertente dell’anno e coinvolgere l’intera comunità», sottolinea Gian Antonio Tronci, storico presidente della Pro loco di Guamaggiore

