È stato eseguito a Isili l’ordine di carcerazione nei confronti di un 58enne.

L’uomo è stato condannato definitivamente, con conferma in Cassazione, a sette anni e nove mesi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti sono avvenuti una decina d’anni fa.

A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della locale stazione.

