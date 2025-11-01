Benvenuto al nuovo parroco don Giuseppe Orrù. Così la parrocchia, la comunità e l'amministrazione comunale col sindaco Massimo Pinna hanno accolto a Villasor don Orrù, accompagnato dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e da diversi sacerdoti della diocesi cagliaritana.

Presente anche don Giovanni Abis, ex parroco di Sinnai, paese del nuovo parroco. Presenti anche il sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu, accompagnato da altri amministratori. Da Settimo, anche diversi ex parrocchiani.

«Stasera - ha detto il sindaco di Settimo, Puddu - abbiamo accompagnato Don Giuseppe Orrù nella comunità di Villasor, la nuova sede del suo cammino pastorale. Grazie di tutto per quello che hai fatto a Settimo, Don Giuseppe!».

Il nuovo parroco ha concelebrato con l'arcivescovo Baturi la sua prima messa a Villasor in un clima di grandissima commozione. Don Orrù è stato in passato vice parroco della chiesa di Sant'Isidoro a Sinnai, per 9 anni parroco di Siliqua e per undici anni, di Settimo San Pietro. Da lunghi anni, è anche responsabile ecclesiastico provinciale della Coldiretti di Cagliari.

