A Villasimius il Superenalotto regala 58mila euro a un fortunato giocatore che ha centrato in 5 al tabacchino di via Umberto. Sconosciuto il nome del vincitore.

Tra l'altro, nel locale di via Umberto giocano in tanti, residenti ma anche turisti e villeggianti di passaggio. Qualcuno ipotizza però che il vincitore possa essere qualcuno del posto. Ma, come detto, si tratta solo di rumors.

Di certo c’è solo la grossa cifra che entrerà nelle tasche del giocatore.

Intanto a Villasimius si vive il magico momento del quasi tutto esaurito. Un’estate – è il caso di dirlo - davvero fortunata.

