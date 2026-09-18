Un pomeriggio dedicato al benessere, alla socialità e all’attività della mente attraverso il gioco del bridge. È in programma oggi, dalle 16.30 alle 18.30, al Centro di Aggregazione Sociale di Sarroch, un nuovo appuntamento del programma “Salute, benessere e longevità”.

L’incontro, dal titolo “Allenare la mente divertendosi. Bridge”, sarà curato dall’ingegner Roberto Usai e sarà dedicato alla scoperta di una disciplina che, oltre all’aspetto ludico, coinvolge diverse capacità cognitive.

Attenzione, memoria, logica e capacità strategiche sono infatti alcune delle abilità che vengono messe in gioco durante una partita di bridge. L’appuntamento sarà quindi un’occasione per conoscere più da vicino questo gioco di carte e comprenderne le caratteristiche, in un contesto di condivisione e socializzazione.

L’iniziativa rientra nel percorso “Salute, benessere e longevità”, che propone momenti di incontro e attività rivolte alla promozione del benessere e di uno stile di vita attivo. Un programma che affianca alla dimensione informativa anche quella della partecipazione e della socialità.

Il bridge diventa così lo strumento per parlare di allenamento mentale in modo semplice e piacevole, attraverso un’attività che richiede concentrazione, capacità di osservazione, memoria e pianificazione.

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