Un importante riconoscimento per il miele prodotto da Giovanni e Francesca Tronci di Ortacesus, alla XXVI edizione del Premio Qualità Mieli Tipici della Sardegna, che si è svolta a Guspini, nell’ambito della tradizionale Sagra del Miele.

L’azienda trexentese ha ricevuto un Attestato di qualità per il miele di trifoglio, una delle produzioni sottoposte alla valutazione nell’ambito della manifestazione. Per questa specifica varietà botanica, l’azienda di Ortacesus è risultata l’unica premiata. I mieli in concorso sono stati esaminati dagli esperti dell’Albo Nazionale in Analisi Sensoriale del Miele, sulla base delle caratteristiche organolettiche delle diverse produzioni.

Per Giovanni e Francesca Tronci si tratta del risultato del lavoro portato avanti nell’attività apistica e della produzione di miele legata alle diverse fioriture presenti nel territorio. Il trifoglio, in particolare, è una varietà caratterizzata da un profilo aromatico delicato e da specifiche proprietà organolettiche.

Il Premio Qualità Mieli Tipici della Sardegna, giunto alla ventiseiesima edizione, è inserito nel programma della storica Sagra del Miele di Guspini e richiama ogni anno produttori provenienti da diverse zone dell’Isola. Per l’azienda di Ortacesus, dunque, il riconoscimento ottenuto per il miele di trifoglio aggiunge un nuovo risultato alla produzione locale e porta ancora una volta il nome della Trexenta all’interno di una delle principali iniziative regionali dedicate al miele.

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