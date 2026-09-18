Un appuntamento religioso e comunitario che coinvolge l’intero territorio della Trexenta. Si terrà oggi, venerdì 18 settembre, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Vittoria Vergine e Martire, a Seuni, frazione di Selegas, la prima Santa Messa solenne di don Enrico Muscas, il giovane sacerdote originario proprio della piccola frazione di Selegas.

La celebrazione è particolarmente attesa dai fedeli di Seuni e Selegas e arriva pochi giorni dopo l’ordinazione presbiterale del giovane sacerdote, avvenuta sabato 12 settembre nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia di Cagliari. In quella occasione don Enrico Muscas ha ricevuto il sacramento dell’Ordine dalle mani dell’Arcivescovo Metropolita di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, insieme a don Leonardo Piras. Una celebrazione solenne e partecipata, alla quale hanno preso parte familiari, amici, sacerdoti, seminaristi e numerosi fedeli provenienti dalle diverse comunità che hanno accompagnato il cammino dei due giovani. Per Seuni e Selegas è stata una giornata di festa: dalla piccola frazione è arrivata una numerosa rappresentanza di fedeli, insieme a tanti cittadini di Selegas e al sindaco Alessio Piras.

Un legame profondo con la comunità d'origine, quello di don Enrico, che proprio nella parrocchia di Santa Vittoria ha vissuto una parte importante del proprio percorso di fede. Oggi alle 18.30 don Enrico tornerà quindi nella chiesa che lo ha visto crescere nella fede per presiedere per la prima volta la Santa Messa davanti alla sua comunità. Un momento dal forte valore simbolico e affettivo: il giovane che proprio in quella piccola realtà ha iniziato a interrogarsi sulla propria vocazione ritorna da sacerdote, insieme alle persone che lo hanno accompagnato nel suo cammino.

Dopo la prima Messa nel paese d'origine, per don Enrico inizierà una nuova fase del suo ministero sacerdotale. Il giovane sacerdote è stato infatti destinato alla parrocchia di San Nicola di Bari a Muravera, dove svolgerà il servizio di vice parroco al fianco di padre Ignazio Pili. Una nuova responsabilità pastorale che don Enrico ha già iniziato ad affrontare. Da qualche giorno vive infatti la realtà di Muravera anche attraverso il suo incarico di insegnante di religione presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri. Un'esperienza che gli consentirà di entrare in contatto quotidianamente con bambini e ragazzi, affiancando al servizio pastorale anche quello educativo.

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