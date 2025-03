Poca formazione e sicurezza per i dipendenti: è quanto scoperto dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari in un bar di Villasimius. I militari, dopo le indagini e una mirata attività ispettiva, hanno denunciato una donna di 38 anni, residente a Quartu Sant’Elena, titolare del locale situato nel centro del paese.

L’ispezione ha permesso di accertare gravi violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per non aver garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata e sufficiente in tema di salute e sicurezza, così come previsto dalle leggi a tutela dei lavoratori.

Tali mancanze, oltre a rappresentare una violazione delle disposizioni di legge, espongono i dipendenti a potenziali rischi per l’incolumità personale nello svolgimento delle attività lavorative. Per le irregolarità riscontrate, la titolare è stata multata per 1.850,99 euro.

