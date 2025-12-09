Inaugurata la nuova piazzetta Vargiu a Villasimius con un tocco di arte in più. Proprio lì infatti sono state posizionate le opere dell’artista Laura Cuccu, quadri che la stessa artista ha donato al Comune.

«Un gesto di grande generosità – ha sottolineato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – che abbellisce il patrimonio del nostro paese e ci ricorda quanto la cultura e la creatività possano unire le persone».

Dessì, a nome dell’amministrazione comunale, ha aggiunto che «giornate come queste ci fanno riscoprire la bellezza del nostro territorio e creano preziosi momenti di socializzazione».

Il primo cittadino, a nome dell'amministrazione comunale, ha poi donato una targa di riconoscimento all’artista e un’altra a Mariella Floris per lo splendido presepe allestito nella casa Frau-Floris.

«Abbiamo voluto esprime la nostra riconoscenza – ha concluso Dessì – per il contributo di entrambe alla valorizzazione e alla vita comunitaria del nostro paese».

