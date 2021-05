Il Comune di Villasimius ha attivato un servizio di assistenza per ricevere informazioni sulla campagna vaccinale Covid-19 e per la registrazione della prenotazione delle vaccinazioni sul portale messo a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.



In considerazione dell'accesso limitato agli uffici, per richiedere il servizio è necessario fissare un appuntamento, indicando il proprio nominativo e obbligatoriamente un numero di cellulare, telefonando al centralino del Comune o di presenza in piazza Gramsci.

In mancanza del nominativo e del numero di cellulare il servizio non potrà essere eseguito.

Antonio Serreli

