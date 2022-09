Un 42enne di Cagliari residente in Veneto è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e con la patente revocata. L’uomo è stato fermato nelle prime ore della notte scorsa dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito e di Villasimius nella via del Mare del centro costiero.

I militari, dopo aver riscontrato che guidava senza patente, hanno percepito che potesse aver abusato di bevande alcoliche è l’hanno sottoposto all’alcoltest che ha dato esito positivo. Il 42enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata anche comminata la sanzione amministrativa prevista per la guida con patente revocata.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata