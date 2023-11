Un altro tratto della via Nazionale – la strada principale del paese gestita dalla Provincia – sarà asfaltato a spese del Comune di Villaputzu. Lo scorso marzo infatti era sempre stato il Comune ad intervenire per sistemare un primo tratto, quello verso l’uscita nord del centro abitato. «Siamo ancora in attesa – ha spiegato il sindaco Sandro Porcu – che la Provincia ci restituisca 50mila euro che abbiamo anticipato la scorsa primavera. Adesso il totale arriva quasi a 100mila euro ma non potevamo stare ancora ad aspettare, la strada centrale non restare in queste condizioni».

Il tratto interessato stavolta è quello compreso tra il civico 86 e il civico 140. Ma non c’è solo via Nazionale. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo da un milione di euro per asfaltare complessivamente una decina di strade sia all’interno del paese che nelle zone rurali interessate da aziende agricole e zootecniche.

