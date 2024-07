Presto un sopralluogo sul tratto dell’ex Orientale sarda all'altezza del ponte in ferro chiuso da novembre. Arriveranno l'assessore regionale ai Lavori pubblici e funzionari Anas per la verifica della soluzione alternativa (la sistemazione del guado sul Flumendosa per consentire agli automobilisti di superare l'ostacolo ponte senza i disagi di oggi). Disagi legati soprattutto alla polvere.

Come è noto la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici Antonio Piu, ha deliberato un importante provvedimento che consentirà al Comune di Villaputzu di realizzare gli interventi provvisionali per l'attraversamento, con un guado dell’alveo, del Flumendosa. Una viabilità alternativa a seguito della chiusura del ponte di ferro nella ex ss 125 avvenuta nel dicembre 2023.

La delibera della Giunta consiste in una delega al Comune di Villaputzu a realizzare l’opera attraverso lo stralcio di 200.000 euro dal finanziamento complessivo di un milione e 263mila euro già concesso alla Provincia del Sud Sardegna nel mese di febbraio per la realizzazione della viabilità alternativa.

«Questa notizia, che attendevamo con trepidazione, rappresenta una vera svolta per il nostro comune e l’intera comunità» ha dichiarato il sindaco Sandro Porcu, «e ci permetterà finalmente di alleviare le gravi difficoltà che stiamo subendo dalla chiusura del ponte. La realizzazione del guado ci consentirà di raggiungere in pochissimo tempo e in sicurezza i paesi del Sarrabus e la nuova ss 125 accorciando nettamente i km di percorrenza. Ci permetterà finalmente di dare risposte certe e concrete ai cittadini e di riottenere il nostro diritto alla mobilità per troppi mesi negato. Durante la realizzazione dell’opera chiederemo di ripristinare immediatamente la segnaletica che indica Villaputzu e la località turistica di Porto Corallo, segnaletica che era stata tolta o oscurata a seguito della chiusura del ponte».

«Devo ringraziare pubblicamente la Presidente Todde, l’intera Giunta e in maniera particolare l’Assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu – prosegue Porcu – per avere in pochissimo tempo trovato le soluzioni ed essersi subito attivato per rispondere positivamente alle nostre richieste. Con questo provvedimento possiamo dare seguito al lavoro già svolto dal nostro Ufficio Tecnico che, senza alcuna certezza ma con grande spirito di sacrificio e lungimiranza, si è portato avanti in questi mesi con le pratiche e tutti gli atti necessari per poter in breve tempo affidare l’incarico per i lavori».

Oltre a questo primo e importante provvedimento l’assessore ai Lavori Pubblici Piu ha preso l’impegno di verificare immediatamente con ANAS la fattibilità della realizzazione di uno svincolo definitivo nella nuova ss 125 all’altezza della località Sant’Angelo trasformando la bretella provvisoria prevista come viabilità alternativa in un vero e proprio svincolo definitivo da inserire nel piano delle infrastrutture stradali di competenza di ANAS.

A tal proposito a breve è previsto a Villaputzu un sopralluogo congiunto dello stesso assessore e dell’ANAS.

