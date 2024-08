L’inaugurazione di un murale del maestro Stefano Pani, i malloreddus serviti in piazza e soprattutto i grandi maestri di launeddas che allieteranno Villaputzu da venerdì 2 agosto a domenica sera.

È la 17esima edizione del festival delle launeddas, uno degli appuntamenti più attesi nel Sarrabus.

Il via, appunto, domani sera col murale a sorpresa in via Giardini (angolo via Nazionale) e la sagra dei malloreddus. Sabato “aperilauneddas” presso la torre di Porto Corallo, la presentazione del libro "CRAIS - La Sardegna di Andreas Fridolin Weis Bentzon di Placido Cherchi" e le launeddas elettriche.

Domenica gran finale tra street food in via Nazionale, danze itineranti e il concertone in piazza Marconi con artisti provenienti da tutta l’Isola a partire dalle 22.

