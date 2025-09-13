La Forestale di Villaputzu ha sequestrato otto aragoste e alcuni esemplari di tritone mediterraneo, trovati a bordo di un’auto all’ingresso del porticciolo di Porto Corallo. A trasportarli erano alcuni giovani.

Per le aragoste, attualmente in periodo di pesca chiusa, i responsabili rischiano una multa fino a 6.000 euro. È prevista inoltre una sanzione amministrativa per il possesso dei tritoni mediterranei, che sono una specie protetta. Gli animali sono stati recuperati e successivamente liberati nelle acque dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, a Villasimius.

L’operazione è stata condotta dalla Forestale di Villaputzu, in collaborazione con i militari della base logistica.

© Riproduzione riservata