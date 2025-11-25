Lampioni a basso impatto, camminamenti e pavimentazione in terra stabilizzata. Sono alcuni degli interventi in corso di realizzazione per la riqualificazione del lungomare di Porto Corallo, a Villaputzu, in località Prumari. “Si stanno concludendo le ultime lavorazioni di cantiere sulla strada lungo spiaggia – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu - Sono stati realizzati i nuovi sotto-servizi (impianto fognario, elettrico, idrico) e sono stati posizionati i lampioni a basso impatto, così come richiesto dalla normativa per i Siti di Interesse Comunitario (SIC)”.

Porcu aggiunge che “è quasi ultimata la pavimentazione in terra stabilizzata e i camminamenti”. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori, già appaltati, di costruzione del nuovo locale (bar, ristorante, pizzeria). Per la stagione estiva verranno posizionate le nuove passerelle di accesso alla spiaggia. L’importo dei lavori per questo primo intervento di riqualificazione del lungomare di Porto Corallo è di circa 650mila euro.

© Riproduzione riservata