Lettera dell'amministrazione comunale di Villaputzu ai ragazzi e bambini in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

«Per tanti bambini e ragazzi sarà un ritorno tra compagni, insegnanti e volti conosciuti. Per qualcuno sarà invece la prima volta, con tutta l’emozione che accompagna l’inizio di una nuova avventura».

«La scuola - aggiunge la lettera dell'amministrazione comunale -è molto più del luogo nel quale si studia. È dove si impara a stare insieme, confrontarsi, rispettarsi, essere curiosi, sbagliare e riprovare. È dove nascono amicizie, si scoprono passioni e, un giorno dopo l’altro, cominciano a prendere forma sogni e futuro.

A tutti i nostri bambini e ragazzi auguriamo di affrontare questo nuovo anno con curiosità ed entusiasmo, senza avere paura degli errori e continuando sempre a fare domande.

Un pensiero speciale va alle famiglie e soprattutto a quei genitori che domani accompagneranno per la prima volta i propri bambini a scuola: alcuni giorni diventano ricordi senza che ce ne accorgiamo.

Il nostro grazie va ai dirigenti, agli insegnanti, agli educatori e a tutto il personale scolastico, che ogni giorno accompagnano la crescita dei nostri ragazzi con competenza, responsabilità e attenzione.

Come Amministrazione vogliamo continuare ad essere al fianco della scuola, ascoltandone le esigenze e collaborando perché possa essere sempre più un luogo accogliente, sicuro e capace di offrire opportunità. Perché investire nella scuola significa investire nella nostra comunità. Buon anno scolastico a tutti! Che sia un anno di curiosità, rispetto, amicizia e sogni. Perché il futuro di Villaputzu cresce anche qui, tra i banchi delle nostre scuole».

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