Si terrà il prossimo 30 settembre alle ore 18,30 in Piazza Marconi un incontro pubblico tra l' amministrazione comunale e i cittadini sul tema "Ponte di Ferro", la struttura sul Flumendosa chiusa dallo scorso anno per lavori cvon pesanti disagi per tutti.

L'appuntamento sarà occasione per fare il punto della situazione, approfondire i dettagli della vicenda, rispondere alle domande dei cittadini e comunicare gli sviluppi di un tema così importante per tutti, anche alla luce del prossimo incontro del tavolo tecnico con l'Assessorato ai Lavori pubblici della Regione che si terrà martedì 23 settembre.

L'incontro del 30 settembre sarà il primo di un ciclo di 8 appuntamenti con i cittadini che si terranno nei prossimi mesi nelle piazze e nei quartieri del paese. Si tratterà, ripercorrendo la felice esperienza dei "caffè con il Sindaco" e "s’arrollieddu" degli scorsi anni, di assemblee aperte alla cittadinanza, ciascuna dedicata a temi specifici e di interesse collettivo, momenti di incontro e dialogo aperto per raccogliere le indicazioni e le opinioni e discutere insieme dei progetti e delle problematiche.

L’obiettivo principale dell’Amministrazione comunale è quello di dare ai cittadini un ulteriore canale di comunicazione, di confronto e partecipazione, per favorire l’informazione e la conoscenza diretta sui diversi temi.

