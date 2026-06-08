Si è conclusa con l’arresto eseguito dai Carabinieri di Pula una vicenda giudiziaria iniziata anni fa. I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti di un 44enne di Villa San Pietro. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà scontare una pena definitiva di due anni di reclusione.

Il provvedimento nasce da un cumulo di condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona commessi tra il 2009 e il 2022. Una volta divenute irrevocabili, le sentenze sono state riunite dalla magistratura in un’unica pena da espiare.

Rintracciato senza difficoltà, il 44enne è stato accompagnato dai militari al carcere di Uta dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Con l’esecuzione dell’ordine di carcerazione si chiude così l’iter giudiziario e prende avvio quello dell’espiazione della pena.

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