Viabilità urbana a Siurgus Donigala: interventi di riqualificazione delle stradeEcco l’elenco delle vie interessate dai lavori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’amministrazione comunale di Siurgus Donigala, nell’ottica di garantire maggior sicurezza sulle strade, ha avviato il quinto stralcio dei lavori di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza delle strade urbane.
Gli interventi in fase di realizzazione, finanziati dalla Regione Sardegna, riguardano la fresatura e il rifacimento del manto stradale in diverse vie del centro urbano, l’installazione di nuovi dossi per la sicurezza stradale, la messa in sicurezza e il ripristino marciapiedi, il rifacimento della segnaletica orizzontale.
Questo l’elenco delle strade interessate dai lavori: via Umbria, via Buozzi, vico II Piemonte, vico III Piemonte, vico I Sant’Antonio, via Virgilio, via Petrarca e vico Petrarca, via Cristoforo Colombo, via Sassari, via Cavour, via Scaglioni, via Cardia, via San Francesco, vico I Gerrei e vico II Gerrei.
«Sono in corso anche tutti i ripristini dei tagli stradali effettuati per la posa della fibra ottica», fa sapere il sindaco Antonello Perra. Gli interventi sull’assetto viario del paese hanno come principale obiettivo migliorare il livello di sicurezza non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni, soprattutto attraverso la riqualificazione dei marciapiedi.